Chi Pu chia sẻ: “MV là kỷ​ niệm đẹp khi lần đầu tôi đóng vai chính trong một phim điện ảnh​. Đây cũng là lần đầu tiên tôi quay MV cho một ca khúc do chính mình thể hiện. Có nhiều bỡ ngỡ khi thể hiện một vai trò mới ngoài diễn xuất, nhưng tôi hy vọng MV cùng ca khúc Stay With Me để lại những cảm xúc đẹp cho​ mọi người".