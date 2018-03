MV được thực hiện tại nhiều địa phương như: Hà Nội, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang. 40 nghệ sĩ tham gia quay hình gồm: Mỹ Linh, Diệu Nhi, Khả Như, Only C, Quỳnh Chi, Tú Anh, Minh Luân, Thanh Ngọc…