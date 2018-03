Năm qua Lady Gaga gây ấn tượng khi trình diễn tại sự kiện thể thao Super Bowl lớn nhất nước Mỹ ngày 5/2. Cô đu dây, hát liên khúc "God Bless America", "This Land Is Your Land", "Just Dance", "Poker Face", "Telephone", "Bad Romance", "Edge of Glory", "Million Reasons"... Ca sĩ 30 tuổi đứng trên mái của sân vận động, gửi thông điệp tới khán giả và Tổng thống Donal Trump: "Một quốc gia, không thể chia rẽ, với tự do và công lý cho tất cả mọi người" - trích "Lời nguyện trung thành nước Mỹ" (Pledge of Allegiance). Gia đình Tổng thống Donald Trump được cho là cũng theo dõi sự kiện này qua truyền hình ở Florida.

Tại lễ trao giải Grammy diễn ra ngày 13/2, Lady Gaga gây chú ý với trang phục hở ngực táo bạo.

Ngày 14/9, Gaga nhập viện vì chứng đau cơ mãn tính. Joanne - tour diễn vòng quanh thế giới của cô - bị gián đoạn. Bộ phim tài liệu "Five Foot Two" - phát hành hồi cuối tháng 9 - ghi lại nỗi đau vì bệnh tật của nữ ca sĩ.

Hồi đầu tháng 11, cô đính hôn với người tình hơn 17 tuổi - Christian Carino.