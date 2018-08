Võ Cảnh từng đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Siêu mẫu triển vọng tại Asia New Star Model 2014, Gương mặt đẹp tại Asian New Star Model 2014, Ngôi sao Người mẫu châu Á do Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc bình chọn năm 2015.