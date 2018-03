Bộ sưu tập couture Thu Đông 2017 của Elie Saab

Bộ sưu tập haute couture Thu Đông 2017 của Elie Saab dường như dành cho fan của "Game of Thrones" và "Wonder Woman", với nhiều mẫu váy kiểu nữ hoàng chiến binh và vòng đội đầu bằng vàng giống trang sức tóc của nhân vật do Gal Gadot thủ vai. Nhà thiết kế Elie Saab giải thích: "Tôi luôn đặt phụ nữ ở trung tâm của mọi sáng tạo. Với bộ sưu tập này, tôi muốn thể hiện một người phụ nữ vừa nữ tính vừa can đảm. Tôi muốn làm nổi bật sức mạnh cũng như quyền năng đằng sau vẻ ngoài của cô ấy".