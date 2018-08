Túi yên ngựa là một trong những chiếc túi biểu tượng của Dior do John Galliano thiết kế. Năm 1999, ông trình làng mẫu túi xách nhỏ hình quả thận với chữ D màu vàng ở dây trong bộ sưu tập Xuân Hè 2000. Hình dáng độc đáo, kích thước nhỏ gọn, chiếc túi nhanh chóng gây sốt trong làng mốt đầu những năm 2000. Món đồ trở nên nổi tiếng hơn khi nhân vật Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) dùng nó trong trong "Sex and the City".