Sau Mâu Thủy và Hoàng Thùy, thêm hai chân dài của Next Top Model và một gương mặt của The Face tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào 2/12 tại Nha Trang. Trong ba thí sinh mới xác nhận tham gia, Tiêu Ngọc Linh là á quân Vietnam's Next Top Model 2014.