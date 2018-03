Coco Rocha chia sẻ cô thích những mẫu thiết kế mới nhất của Phương My và hy vọng có nhiều cơ hội cộng tác. Khi nhận được lời mời của Phương My, chân dài cho biết nếu có cơ hội, cô sẽ tới Việt Nam trình diễn trong show Phương My.