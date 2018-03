Suit là phong cách được yêu chuộng nhất và làm nên đặc trưng của lễ hội này. Làng mốt truyền tai nhau rằng muốn tìm hiểu về văn hóa suit hay vest, hãy xem phong cách đường phố ở Pitti Uomo. Có hai đặc trưng trong ngành thời trang may mặc ở đây. Thứ nhất, đó là trang phục được may đo và thiết kế riêng một cách táo bạo, thể hiện bản lĩnh của người mặc. Thứ hai, sau khi may, nhà thiết kế hoặc thợ may cùng đánh giá xem sản phẩm đạt tiêu chuẩn hay chưa. Công đoạn này bao gồm việc kiểm tra tỉ mỉ từ họa tiết in trên vải, đường chỉ may... Nếu có bất kỳ điều gì khiến khách hàng mất đi phong cách mặc của riêng họ, trang phục sẽ được trả lại và chỉnh sửa. Do đó, dù trăm bộ suit hay vest xuất hiện trên đường phố, các quý ông cũng không sợ đụng hàng. Để ghi điểm ở lễ hội Pitti Uomo, nam giới thường "chơi" màu sắc trong cách phối suit với các món đi kèm như sơ mi, khăn, cà vạt, áo khoác ngoài. Tùy vào gu từng người, họ sẽ tạo nên "bữa tiệc" suit đa phong cách.