Trẻ trung và xinh đẹp so với lứa tuổi ngoài ngũ tuần, quý bà Patti Gibbons yêu thích pha trộn trang phục giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Bà là một biểu tượng thời trang nhã nhặn của thế hệ U60 khi tôn vinh các xu hướng nhưng không quá cầu kỳ hay màu mè. Gibbons cũng sở hữu một blog thời trang riêng với tên Not Dead Yet Style (Phong cách chưa chết đâu).