Năm nghệ sĩ khách mời tham gia trình diễn trong chương trình. Ca sĩ Harry Styles thể hiện "Kiwi" và "Only Angel". Miguel trình diễn "Pineapple Skies" và "Told You So". Ca sĩ nhạc jazz kiêm diễn viên sân khấu Leslie Odom Jr. thể hiện "Winter Song". Ca sĩ Trung Quốc Trương Lượng Dĩnh hát "Work For It", "808" và "Dust My Shoulders Off". Nghệ sĩ dương cầm Yundi Li thể hiện phần nhạc nền cho một số ca khúc.