Năm nay, Met Gala diễn ra vào ngày 7/5 tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, New York (Mỹ) với chủ đề "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (Thực thể hoàn mỹ: Thời trang và Trí tưởng tượng Công giáo).

Met Gala được ví là lễ trao giải Oscars của nền công nghiệp thời trang. Khách mời gồm toàn sao hạng A sẽ diện váy sáng tạo theo chủ đề của từng năm. Ra đời từ năm 1946 tới nay, sự kiện quy tụ nhiều bộ cánh mang tính biểu tượng, gần nhất là bộ váy theo trường phái avant garde của Rihanna năm ngoái.