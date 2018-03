La La Land đang là bộ phim tình cảm chiếm được cảm tình của khán giả lẫn giới phê bình quốc tế. Sức hút ở đứa con tinh thần của đạo diễn Damien Chazelle không chỉ đến từ cốt truyện, diễn xuất mà còn từ dấu ấn thời trang những năm 1960. Phụ trách trang phục cho tác phẩm điện ảnh là nhà thiết kế Mary Zophres - người từng đảm nhận công việc này trong No Country for Old Men, Interstellar...

Để tái hiện phong cách thập niên 1960, Zophres cho biết bà đã phải xem lại hàng loạt bộ phim nổi tiếng gồm The Bandwagon (1953), Singin 'in the Rain (1952), Romeo and Juliet của Baz Luhrmann (1996), Strictly Ballroom (1993), Boogie Nights (1997) và Catch Me If You Can (2002) để lấy cảm hứng. Ngay đoạn mở đầu, La La Land gây choáng ngợp với hình ảnh những thanh niên trong thành phố Los Angeles tranh thủ nhảy múa trên nóc ô tô lúc tắc đường. Êkíp sản xuất chia sẻ có 40 vũ công tham gia phân cảnh này. Tất cả đều mặc trang phục màu sắc sinh động như cam, xanh dương, đỏ, xanh lá... thể hiện hoài bão, ước mơ, khát vọng sống tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc của tuổi trẻ. Đây cũng là tinh thần chủ đạo của thời trang thập niên 1960.