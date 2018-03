Áo phông in chữ xuất hiện lần đầu vào những năm 1960 tại cửa hàng Mr. Freedom ở Chelsea (Anh) với những món do Disney sản xuất. Thập niên 1970, Vivienne Westwood sớm lăng xê mốt áo này với các thông điệp chính trị. Nhưng phải đến thập niên 1980, áo in khẩu hiệu mới thực sự nổi tiếng, trở thành trào lưu ảnh hưởng đến toàn thế giới dưới bàn tay của nhà thiết kế người Anh - Katharine Hamnett (phải). Trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Margaret Thatcher (trái), nhà thiết kế mặc áo phông in chữ vừa bắt tay vừa nói: "Áo phông đó đã cho tôi một tiếng nói". Hamnett chia sẻ trên The Guardian: "Tôi muốn đưa ra một thông điệp rất lớn trên áo phông. Khẩu hiệu rất đa dạng. Chúng là một cách để thể hiện quan điểm, suy nghĩ của người mặc. Diện chúng, ta có thể tự quảng bá về bản thân". Sau đó, ý tưởng đưa khẩu hiệu lên áo phông được sao chép khắp nơi.