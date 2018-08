Buổi casting thu hút mẫu nhí đến từ Hà Nội, TP HCM, Quảng Nam và Huế. Sự kiện tuyển chọn khoảng 80 người mẫu cho show thời trang "Sons of the Sun", sẽ diễn ra vào chiều ngày 26/8 tại Đà Nẵng. Chương trình giới thiệu các bộ sưu tập của nhà thiết kế: Phương Nguyễn, Vương Khang, Thảo Nguyễn, Trần Thanh Mẫn. Khách mời gồm: quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 và 2017 - Hương Ly và Kim Dung, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Tiêu Ngọc Linh.