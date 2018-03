Thùy Dung khoe chiều cao 1,82 m với đầm lửng, họa tiết hình học, chất liệu vải bóng. Trang phục in câu thoại trong phim hài nổi tiếng "Clueless" (1995): "I'm not prude, I'm just highly selective (Tôi không làm ra vẻ đoan trang, tôi chỉ rất kén chọn).