Đến chúc mừng nhà thiết kế, "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My mặc một phiên bản trong bộ sưu tập The Little Black Dress. Thiết kế này trên sàn diễn là màu đen, nhưng bán tại cửa tiệm là phiên bản nhiều màu. Người đẹp kết hợp trang phục cùng vòng cổ dây xích to bản của Chanel. Không chỉ là "nàng thơ", Diễm My còn là một người chị, người bạn thân thiết trong cuộc sống của Đỗ Mạnh Cường.