Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam Thu Đông 2018 do Xuân Lan tổ chức diễn ra trong hai ngày 8 và 9/12 ở Hà Nội với sự tham gia của tám nhà thiết kế, thương hiệu thời trang. Trong ngày đầu, các mẫu nhí catwalk dưới thời tiết 17 độ C kèm mưa phùn. Sân khấu là một khuôn viên của một trường mầm non quốc tế, các khách mời lẫn người mẫu đều được trang bị ô trong suốt.