Năm 2000, chiếc túi hình quả thận tiếp tục được lăng xê trong show Thu Đông. The Guardian đặt tên phụ kiện này là túi yên ngựa và ca ngợi về tầm ảnh hưởng của chúng. Trong tập năm mùa thứ ba của "Sex in the city", nhân vật Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) đã đeo một chiếc túi yên ngựa màu trắng xen hồng của Dior, đó cũng là đặc điểm nổi bật của chiếc túi thời bấy giờ. Mẫu túi trở nên hot hơn bao giờ hết. Túi yên ngựa xuất hiện trên khắp mặt báo, tạp chí đình đám.