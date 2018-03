Thập niên 1920: Váy flapper



Đầm flapper là kiểu đầm có vòng eo hạ thấp ngang hông. Phần trên của đầm được may rộng, chân váy thường được may xếp ly xòe hoặc suông. Chiếc váy ra đời trong thời kỳ vàng son của nước Mỹ - The Roaring Twenties (Những năm hai mươi gào thét). Chúng là biểu tượng của những cô gái phóng túng, thích tự do với gu thời trang không gò bó và quyến rũ.