Bảng màu nửa đầu năm còn phải kể tới xanh da trời (little boy blue). Sắc màu này đưa người mặc trở về tuổi thơ với cảm giác hòa mình cùng đất trời, an lành và tự do tự tại. Chúng còn đem tới vẻ ngây thơ và cái nhìn tích cực, tràn đầy hy vọng.