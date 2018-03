Nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng ở New York, Pnina Tornai, diện váy cưới do chính mình thực hiện trong ngày trọng đại. Bộ váy màu ánh bạc được đánh giá hoàn toàn khác biệt so với quan niệm truyền thống có giá 34.000 USD (khoảng 741 triệu đồng).