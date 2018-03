10. Original Achilles Low (Common Projects)



Ấn tượng đầu tiên về đôi Original Achilles Low của Common Projects không quá nổi bật, ngoại trừ dãy 10 con số vàng chìm trên thân giày màu trắng toát không tỳ vết. Nhưng với những tín đồ sneakers, đây được xem là tinh hoa của dòng giày thể thao cao cấp với thiết kế tối giản giống giày chơi quần vợt, cổ ngắn và màu trơn nhưng vẫn toát lên đẳng cấp.



Sự ra đời của Original Achilles Low là bằng chứng cho sự trỗi dậy của trào lưu "less is more" (đơn giản là nhất) trong làng thời trang. "Đôi giày quốc dân" này cơ bản đến mức có thể mang đi hàng ngày, đủ năng động và thanh lịch để phối với bất kỳ loại trang phục nào. Sau này, Common Projects đã bổ sung thêm nhiều màu sắc khác cho "con cưng" của mình nhưng màu trắng mới là thứ làm nên danh tiếng của một huyền thoại sneakers.