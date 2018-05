Met Gala diễn ra tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, New York (Mỹ) với chủ đề "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (Thực thể hoàn mỹ: Thời trang và Trí tưởng tượng Công giáo). Không chỉ chọn trang phục đúng chủ đề, nhiều người đẹp còn khéo léo gửi thông điệp trong cách trang điểm, lựa chọn phụ kiện. Diễn viên, ca sĩ Eiza González dùng kim cương đính lên má, tạo thành những giọt nước mắt.