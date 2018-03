Lại là em Oh Hae Young (Another Oh Hae Young)

Dù không được truyền thông đánh giá cao ngay từ đầu, tác phẩm Lại là em Oh Hae Young vẫn phá kỷ lục lượt xem so với những phim phát sóng cùng giờ, giúp tăng cao uy tín của đài tvN.

Nội dung phim xoay quanh hai cô bạn học cùng tên Oh Hae Young. Họ từng bị so sánh suốt những năm tháng đi học. Lớn lên, cả hai cùng phải lòng một chàng trai. Nếu như cô bạn Oh Hae Young xinh đẹp (Jeon Hye Bin đóng) được nhiều người săn đón, Oh Hae Young còn lại (Seo Hyun Jin) thường bị dè bỉu, chê bai, thậm chí bị hôn phu "đá" trước ngày cưới vì không vừa mắt về cách ăn mặc luộm thuộm.

Khi cả thế giới đều quay lưng lại với Oh Hae Young, nàng lọ lem lại được chàng giám đốc âm thanh - Park Do Kyung (trưởng nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa là Eric Mun đóng) - yêu say đắm. Anh lắng nghe mọi khó khăn và nỗi buồn của cô.