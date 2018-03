Fantastic Beasts and Where to Find Them: 718 triệu USD

Sáu năm sau ngày công chiếu phần cuối series Harry Potter, thế giới phù thủy của J. K. Rowling được tái hiện trên màn ảnh rộng. Lần này, câu chuyện diễn ra vào những năm 1920, khi giáo sư Newt Scamander (Eddie Redmayne) đến New York lùng bắt các sinh vật huyền bí mà anh để sổng.

Khán giả hài lòng với tạo hình sắc sảo của những con thú, cũng như bối cảnh New York hoài cổ trong quá khứ. Đây chỉ là phần đầu trong số năm phim Fantastic Beasts đang được lên kế hoạch cho tương lai.