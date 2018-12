Đa phần chất liệu của bộ sưu tập là gấm cao cấp được xử lý dập nổi. Hình ảnh hoa trà my in nổi trên bề mặt vải bằng công nghệ Hàn Quốc. Những bông hoa, cánh hoa trà my được sắp đặt, đính kết có chủ ý, tạo thành điểm nhấn trên trang phục.