Tối 12/1 tại TP HCM, Quỳnh Paris tổ chức show diễn Déjà vu kỷ niệm 5 năm làm nghề. Lấy cảm hứng về ngũ hành, đêm thời trang mở đầu trong tiếng nước chảy róc rách, mùi hoa oải hương tạo cảm giác mơ màng. Xuất hiện ở phần ba của chương trình, ca sĩ Thu Minh tạo bất ngờ cho người xem khi diện bộ váy có phần thân dài, được tạo hiệu ứng với kỹ thuật 3D mapping, tái hiện hình ảnh vũ trụ. Cô thể hiện ca khúc All by myself trước 500 khán giả.