Gaultier luôn đưa chủ đề rõ ràng vào bộ sưu tập của mình. Những lần trước, ông theo đuổi hình xăm của các bộ lạc và những vòng khuyên gợi cảm hoặc trang phục dành cho những tín đồ sùng đạo Do Thái chính thống. Lần này, ông yêu thích trượt tuyết. Nhà thiết kế đặt cho mỗi bộ trang phục của mình một cái tên như: Gstaad the Way It Is, L’Avalanche, What You Looping At...