Merikoski khai thác phong cách thể thao lấy cảm hứng từ cuốn sách "Strong Is the New Pretty" của nhiếp ảnh gia người Mỹ Kate T. Parker. Trong đó, các cô gái chơi những môn thể thao truyền thống đầy nam tính và cạnh tranh. "Thật tuyệt vời khi họ thực sự nữ tính, tự tin, xinh đẹp khi chơi các môn đòi hỏi cao về thể chất và thách thức như vậy", anh nói.