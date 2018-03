Bộ sưu tập có tên "The Statement", lăng xê áo khoác bomber (áo phi công), quần tụt đũng, áo khoác tay dài quá khổ, măng tô ngoại cỡ... Các thiết kế kết hợp giữa thời trang ứng dụng và phong cách siêu thực với tinh thần "Be yourself" ("Hãy là chính mình").