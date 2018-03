Những cô gái của Katy Nguyễn mùa này mang thông điệp yêu bản thân. Họ tự tin diện trang phục cắt xẻ gợi cảm và mặc những chiếc áo phông in slogan. Những dòng chữ như "High on Life", hay câu nói mang đậm tuyên ngôn nữ quyền của nữ hoạ sĩ người Mexico - Frida Kahlo ("I am my own muse") cổ vũ tinh thần vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống. Năm nay, áo phông in slogan mang thông điệp ý nghĩa khuấy động thế giới bằng "phát pháo" đầu tiên của Dior ở Xuân Hè 2017. Sau đó, trào lưu này gây chú ý ở sàn diễn Thu Đông với những chiếc áo mang thông điệp chính trị của Prabal Gurung.