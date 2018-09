Bên cạnh mẫu thiết kế cho nữ, Burberry giới thiệu trang phục dành cho nam trong mùa Xuân Hè tới. Gây chú ý trong đó là một mẫu áo họa tiết da hươu với dòng chữ "Why did they kill Bambi" (Tại sao họ giết Bambi). Đây là thông điệp nhà thiết kế muốn gửi đến làng mốt. Kể từ lúc điều hành nhà mốt Anh, Tisci tuyên bố ngừng sử dụng lông thú để bảo vệ động vật và môi trường.