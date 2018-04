Ngoài Be with You, Son Ye Jin còn tham gia series gây sốt Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi (Pretty Sister Who Buys Me Food). Loạt phim tiếp nối xu hướng tình yêu "gái hơn tuổi trai" gần đây trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Nội dung kể về chuyện tình giữa Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) - người phụ nữ 35 tuổi - với Seo Joon Hee (Jung Hae In) - em trai bạn thân của cô. Các cảnh lãng mạn của nữ diễn viên và bạn diễn kém tuổi được khán giả yêu thích.