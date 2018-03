Hugh Jackman trong 'X-Men: The Last Stand'

Nam diễn viên khoe ngực trần trong một cảnh hành động của X-Men: The Last Stand (2006). So với hồi đóng X-Men (2000), cơ ngực phía trước của tài tử trông vạm vỡ hơn nhờ những góc quay từ trên cao. Góc quay này cũng giúp làm nổi bật sự mạnh mẽ của nhân vật.