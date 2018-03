So Ji Sub được khán giả Việt Nam nhớ đến qua các tác phẩm Model (1997), Glass Slippers (2002), I'm Sorry, I Love You (2004), Oh My Venus (2015)... Loạt phim mới nhất của So Ji Sub đóng cùng Shin MinA - Oh My Venus - đem về cho anh đề cử tại KBS Drama Awards và Korea Drama Awards. Ngoài đóng phim, diễn viên 39 tuổi còn thể hiện tài năng ca hát với các ca khúc Some Kind of Story, 18 Years...