Thiên tài ẩn dật Will Hunting trong "Good Will Hunting" (1997)

Will sinh ra ở phố nghèo Boston với tuổi thơ bất hạnh, cha mẹ ruồng bỏ, học hành không đến nơi đến chốn. Lớn lên thiếu định hướng, Will làm quen với Chuckie Sullivan và nhóm du đãng đường phố. Uống rượu, phá phách, cướp giật, đánh nhau… khiến Will không đủ năng lực làm việc đàng hoàng. Anh may mắn được nhận làm chân gác cổng cho trường MIT. Dù hư đốn, Will lại có bộc óc thiên tài với trí nhớ siêu việt. Tài năng của Will dần được phát hiện và cuộc đời anh thay đổi từ đó.

Ngoài đóng chính, Matt Damon cũng viết kịch bản chung với Ben Affleck. Cặp sao sau đó cùng nhận giải "Kịch bản hay nhất" ở Oscar 2000 trong khi Damon nhận thêm đề cử "Nam chính xuất sắc". Good Will Hunting năm đó thắng lớn với 225 triệu USD, đưa Damon lên hàng ngôi sao.